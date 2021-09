NBA, la reazione di Kawhi alla cerimonia dell’inaugurazione dell’arena Clippers è un capolavoro

Nella giornata di ieri, i Los Angeles Clippers hanno inaugurato il loro nuovissimo stadio di proprietà, staccandosi ufficialmente dallo Staples Center da sempre simbolo dei cugini in maglia gialloviola. L’Intuit Dome esordirà nella stagione 2024/25, ma nel frattempo si può comunque festeggiare. O forse no?

Provate a chiederlo a Paul George e soprattutto Kawhi Leonard mentre si godono l’esibizione de Fizt anche the Tantrums con la loro The Walker. Una reazione che è già storia. In pieno stile Kawhi.

Immediate le reazioni sui social, per un Kawhi che è sempre più virale.

Un Leonard scatenato, che evidentemente ha preso di buon gusto le luci dello star system dopo l’esilarante apparizione dell’ultimo album di Drake.