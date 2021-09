NBA, Shaquille O’Neal sminuisce i Clippers: “Non parliamo di chi non ha mai vinto”

Shaquille O’Neal è sempre stato una personalità dirompente, dentro e fuori dal campo. La leggenda del basket non ha infatti paura di dire la propria opinione nel modo più brutale possibile, in questo caso alle spese dei poveri Los Angeles Clippers.

Nonostante un roster di tutto rispetto (arrivato alle finali di Conference nonostante un brutto infortunio di Kawhi Leonard), infatti, Shaq ha voluto dire la sua sulle chance dei Clips di vincere il titolo la prossima stagione, soffermandosi sull’assenza di successi Playoff della squadra.

Queste le parole non proprio generose di O’Neal, in risposta ad una domanda sullo status da contender dei Clippers:

“Non parlare dei Clippers. Non farlo. Non farlo. Puoi parlare di Golden State. C’è il mio giocatore preferito, Steph Curry. Klay [Thompson] sta tornando, Draymond [Green]. C’è anche un giovane [James Wiseman], hanno dei pezzi interessanti. Non parliamo di squadre che non ce l’hanno ancora fatta.”

Anche se i Clippers dispongono di una squadra profonda e due star di alto livello, la storia della franchigia non è effettivamente molto incoraggiante. Fino agli ultimi Playoff, la squadra di Steve Ballmer non aveva mai raggiunto le finali di Conference; una serie così lunga di insuccessi non è in effetti di buon auspicio, soprattutto se LeBron James gioca nella tua stessa città.

Leggi anche:

NBA, JaVale McGee: “L’esperienza ai Lakers è stata la migliore della mia carriera”

Mercato NBA, Jahlil Okafor firma con gli Atlanta Hawks

NBA, la reazione di Kawhi alla cerimonia dell’inaugurazione dell’arena Clippers è un capolavoro