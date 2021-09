NBA, Bogdan Bogdanovic: “È orribile farsi male durante i Playoff”

Bogdan Bogdanovic ha avuto un ruolo da protagonista nell’ultima stagione con gli Atlanta Hawks. Tuttavia, la guardia ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio al ginocchio destro che lo ha limitato parecchio. Ora il giocatore sta meglio e ha fatto sapere di voler dare il massimo:

“Volevo essere sicuro al 100% di iniziare la stagione senza alcun problema. Ora sto molto meglio. Quello è un problema passato. Non era così grave. È solamente un ricordo. È orribile farsi male durante i Playoff, perché non riesci a fare le cose come vorresti fare.”