Mercato NBA: Dallas punta Ntilikina

I Dallas Mavericks sono alla ricerca di giocatori per migliorare il roster guidato dal leader indiscusso Luka Doncic. Lo sloveno si è fidato della dirigenza, che ha tolto anche qualche elemento non troppo gradito al giocatore a livello di staff e che ora è totalmente incentrata sul regalare a Doncic una squadra da titolo.

Con la “grana” Porzingis ancora da risolvere – il rapporto tra il lettone e lo sloveno non è così idilliaco – i Mavs stanno cercando buone occasioni per integrare la squadra, con dei giocatori che, possibilmente, possano accoppiarsi adeguatamente con lo stile di gioco di Doncic. Uno di questi giocatori potrebbe essere Frank Ntilikina.

Ai New York Knicks dal 2017, anno in cui fu draftato con la settima scelta, Ntilikina è sempre stato un oggetto abbastanza misterioso nel roster: ottimo specialista difensivo ma molto deficitario nell’altro lato del campo, dove non è mai riuscito ad andare oltre il 40% da dietro l’arco.

Ultimamente, però, le sue percentuali dal campo si sono alzate fino al 48%, seppur su un ridotto numero di tentativi. Se continuasse su questa strada, mantenendo elevati i suoi standard in difesa, Ntilikina potrebbe rivelarsi un giocatore adatto a Luka Doncic, per coprire le sue mancanze dietro e non doversi ritrovare a gestire possessi offensivi.

Ntilikina è diventato unrestricted free agent, visto che i Knicks hanno deciso di non estendere la qualifying offer. E secondo Marc Sten di ESPN, i Mavericks sono i favoriti per la sua firma, che dovrebbe arrivare a breve.

