NBA, Mitchell Robinson e i complimenti di Randle: “È grande”

I New York Knicks sono tornati ai Playoff per la prima volta dopo otto anni, disputando una regular season lodevole e, per certi versi, sorprendente. La franchigia della Grande Mela è chiamata adesso al salto di qualità, a quel gradino in più per cercare di migliorare la stagione appena trascorsa. Le potenzialità ci sono tutte, anche grazie ai nuovi innesti Kemba Walker e Evan Fournier.

Tra gli attori principali della crescita esponenziale dei Knicks c’è sicuramente Mitchell Robinson. Il classe ’98 ha avuto un impatto forte e sopratutto immediato all’interno della squadra e se sarà in grado di portare ad altro livello il suo gioco, la franchigia newyorkese potrà trarre soltanto dei benefici mostruosi. Il suo attuale status, però, è già riconosciuti da molti tra cui il compagno Julius Randle, il quale ha evidenziato i progressi raggiunti dal giovane centro nel corso dell’estate. Queste le sue parole:

“Mitch sembra star bene. È muscoloso, è grande. Puoi dire che ha preso la sala pesi veramente sul serio. Mitch sembra star bene ed è uno di quei pezzi che le persone hanno dimenticato perché ha dovuto saltare molte partite. Sarà sicuramente un fattore determinante per noi quest’anno.”

Mitchell Robinson è stato colpito da molteplici infortuni la scorsa stagione. Infortuni che gli hanno fatto giocare solamente 31 partite. Ma se sarà in grado di tenersi in salute, il numero 23 rappresenterà un surplus gigantesco per il suo team.

Leggi anche:

NBA, Shai Gilgeous-Alexander: Voglio diventare uno dei migliori di sempre

DeMarcus Cousins potrebbe dire addio alla NBA: pista estera per il centro

Tutte le notizie di mercato