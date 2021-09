Shaq rivela come ha sabotato un incontro con Nike prima di entrare in NBA

Recentemente Authentic Brands Group ha acquistato Reebok. Ironia della sorte, Shaq ha una partecipazione proprio in ABG, il che lo rende ora uno dei proprietari del marchio inglese. Da ricordare, inoltre, come durante il suo periodo in NBA Shaq decise di unirsi nella scuderia proprio di Reebok grazie ad un contratto del valore di circa 2.5 milioni di dollari l’anno, rifiutando le avances di Nike e L.A. Gear.

In una apparizione al Jimmy Kimmel Live, Shaq ha quindi rivelato di aver sabotato il suo incontro con Nike:

“Nike ai tempi aveva 4 o 5 giocatori di massima rappresentanza ed il mio sogno era avere la mia signature shoe come loro. Quindi, quando sono andato a trovare Reebok, mi hanno detto che mi avrebbero concesso questa occasione. Nella mia testa avevo già immaginato il mio logo Shaq e tutte le pubblicità. Avevo deciso cosa fare. Quindi, quando sono andato a trovare Reebok, mi hanno detto che avrebbero effettivamente lavorato per regalarmi la mia signature shoe. Ma avevo promesso a Nike che li avrei comunque ascoltati. Quindi, mi son presentato da loro, ma sono andato lì con la mia giacca Reebok addosso. Erano davvero sconvolti. Poi sono uscito da lì e sono andato a firmare con Reebok.”

Da lì a poco, il giocatore ha poi ottenuto la prima scarpa con il suo nome, la Shaq Attack, uscita durante la sua stagione da rookie.

Leggi Anche

Le 10 migliori stagioni individuali della storia NBA

Mercato NBA, i Clippers firmano Isaiah Hartenstein

NBA, JaVale McGee svela perché ha firmato con i Phoenix Suns