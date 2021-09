Cerimonia NBA Hall of Fame 2021: nomi, ospiti e dove vederla in TV e Streaming

Dopo l’introduzione della classe Hall of Fame NBA 2020 avvenuta durante i primi mesi dell’anno, questa notte ci sarà un’altra cerimonia, stavolta per l’incoronazione della classe 2021. Sono ben 16 i nomi che compongono la Classe del 2021. Da che ora inizia a chi presenterà ogni membro di questa leggendaria classe: ecco tutto ciò che devi sapere sulla cerimonia della Hall of Fame di quest’anno.

Chi sarà inserito nella Hall of Fame 2021?

Saranno 16 i membri della classe 2021 ad essere introdotti nella Hall of Fame:

Paul Pierce

Chris Bosh

Ben Wallace

Chris Webber

Bill Russell (allenatore; introdotto come giocatore nel 1975)

Rick Adelman (allenatore)

Jay Wright (allenatore)

Lauren Jackson

Yolanda Griffith

Val Ackerman

Howard Garfinkel

Cotton Fitzsimmons

Bob Dandridge

Toni Kukoc

Pearl Moore

Clarence Fats Jenkins

Chi presenterà ogni candidato alla Hall of Fame?

Come consuetudine, un membro già presente all’interno della Hall of Fame dovrà accompagnare ogni nuovo candidato sul palco per la successiva introduzione. Dopo aver presentato Kobe Bryant all’inizio di quest’anno durante la cerimonia per la Classe 2020, Michael Jordan si presenterà di nuovo – questa volta per accompagnare Toni Kukoc. Ecco la lista completa:

Paul Pierce : Kevin Garnett (’20)

: Kevin Garnett (’20) Chris Bosh: Ray Allen (’18), Pat Riley (’08)

Ray Allen (’18), Pat Riley (’08) Ben Wallace : Larry Brown (’02)

: Larry Brown (’02) Chris Webber : Isiah Thomas (’00)

: Isiah Thomas (’00) Bill Russell: Charles Barkley (’06), Julius Erving (’93), Spencer Haywood (’15), Alonzo Mourning (’14), Bill Walton (’93), Rick Welts (’18)

Charles Barkley (’06), Julius Erving (’93), Spencer Haywood (’15), Alonzo Mourning (’14), Bill Walton (’93), Rick Welts (’18) Rick Adelman (allenatore) : Vlade Divac (’19), Jack Sikma (’19)

: Vlade Divac (’19), Jack Sikma (’19) Jay Wright (allenatore) : Charles Barkley (’06), Bill Cunningham (’86), Herb Magee (’11), George Raveling (’15)

: Charles Barkley (’06), Bill Cunningham (’86), Herb Magee (’11), George Raveling (’15) Lauren Jackson : Sheryl Swoopes (’16)

: Sheryl Swoopes (’16) Yolanda Griffith : Van Cancelliere (’07)

: Van Cancelliere (’07) Val Ackerman: Russ Granik (’13), Rick Welts (’18)

Russ Granik (’13), Rick Welts (’18) Howard Garfinkel : John Calipari (’15), Grant Hill (’18), Bobby Hurley (’10)

: John Calipari (’15), Grant Hill (’18), Bobby Hurley (’10) Cotton Fitzsimmons : Charles Barkley (’06), Jerry Colangelo (’04), Phil Knight (’12)

: Charles Barkley (’06), Jerry Colangelo (’04), Phil Knight (’12) Bob Dandridge: Oscar Robertson (’80)

Oscar Robertson (’80) Toni Kukoc : Michael Jordan (’09), Jerry Reinsdorf (’16)

: Michael Jordan (’09), Jerry Reinsdorf (’16) Pearl Moore : Sylvia Hatchell (’13)

: Sylvia Hatchell (’13) Clarence Fats Jenkins : Wayne Embry (’99)

I presentatori, ovviamente, non terranno alcun discorso.

Dove vedere la cerimonia NBA Hall of Fame 2021 in TV e Streaming

La cerimonia introduttiva per la classe NBA Hall of Fame 2021 si svolgerà oggi sabato 11 settembre. La cerimonia inizierà alle 23.59 italiane e dovrebbe finire verso le 4. Negli Stati Uniti la cerimonia sarà trasmessa in diretta su ESPN. In Italia, invece, potrete seguire l’evento in diretta in TV e Streaming dalle 00.00 su Sky Sport NBA e Sky Go.

