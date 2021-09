Mercato NBA, Denzel Valentine trova un accordo coi Cleveland Cavaliers

Secondo ciò che riportano gli insider americani, l’ex stella di Michigan State Denzel Valentine ha trovato un accordo con i Cleveland Cavaliers. La firma, parzialmente garantita per i prossimi due anni, rappresenta la possibilità di un nuovo inizio per la guardia tiratrice, dopo un inizio di carriera non certo facile.

#Cavs have signed Denzel Valentine to a two-year deal, sources tell @clevelanddotcom. — Chris Fedor (@ChrisFedor) September 11, 2021

Denzel Valentine dopo i successi del basket collegiale venne scelto alla 14esima chiamata del Draft NBA 2016 dai Chicago Bulls, franchigia per la quale ha poi giocato per i successivi cinque anni. La sua permanenza è stata però in qualche modo segnata dagli infortuni e da prestazioni che in Illinois si aspettavano evidentemente diverse. 7.4 punti e 3.5 assist a partita per lui in maglia Bulls. Troppo poco per convincere il front office a prolungargli il contratto.

Il suo approdo ai Cavs potrebbe essere il trampolino di lancio per la guardia, in un team che per i prossimi anni di certo non di giocherà lo scettro della Eastern Conference e potrà quindi sviluppare i proprio giovani talenti.

