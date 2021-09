NBA, Chris Bosh ricorda i primi incontri con Kobe Bryant, LeBron James e Iverson

Ieri notte, Chris Bosh ha ufficialmente vestito la giacca speciale prima della sua introduzione ufficiale nella Basketball Hall of Fame 2021. L’ex lungo di Miami, durante il suo discorso, ha ricordato in maniera particolare i suoi primi incontri con altre leggende della lega, citando peraltro i nomi di Kobe Bryant, Allen Iverson e LeBron James:

“E’ stato sicuramente un match difficile contro di loro (ride), specialmente contro Kobe. Non avevo mai provato a giocare contro un competitore mostruoso come lui. Allen Iverson è stato uno dei primi ragazzi con cui ho giocato in NBA e non potete credere a quanto davvero fosse veloce. Ci sono alcuni giocatori su cui pensi: “Diavolo, è davvero rapido”, ma Allen Iverson ragazzi.. quanto era bravo, non avevo mai visto niente di simile prima d’ora. Non era il più grosso in campo, ma il suo cuore e la sua determinazione erano incredibili. Poi LeBron… la prima volta che vidi giocare LeBron fu nell’estate del 2001, aveva 16 anni. Già allora era il miglior giocatore che avessi mai visto dal vivo. Vederlo poi con i miei occhi nella lega è stato speciale… all’epoca lo chiamavano il Prescelto, e vederlo all’altezza di quelle promesse, essere un grande giocatore di basket, ma ancora di più un grande compagno di squadra, è stato bello. Così come è bello poterlo chiamare un amico.”