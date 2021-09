Paolo Banchero è il primo giocatore NCAA di sempre ad essere su NBA 2K

Nonostante non abbia ancora calcato il parquet del Cameron Indoor Stadium con la maglia di Duke University per la prima partita ufficiale della stagione NCAA, Paolo Banchero ha già infranto un record piuttosto singolare a livello universitario. Il cestista italiano sarà infatti il primo giocatore collegiale della storia a comparire su NBA 2K, celebre collana videoludica dedicata prettamente alla pallacanestro professionistica.

L’annuncio odierno, proclamato dallo stresso Banchero e dagli studi 2K sui rispettivi profili social, coincide brillantemente con la data d’uscita dell’ultimo numero della serie, NBA 2K22.

La portata storica dell’evento non deve essere minimizzata con sufficienza. A partire da giugno 2021, la NCAA ha permesso ai propri atleti, non professionisti per antonomasia, di siglare contratti di sponsorizzazione, immagine e rappresentanza sportiva con aziende di ogni genere. Sino ad ora, specialmente i grandi marchi sportivi si sono precipitati sulla scena per accaparrarsi i talenti migliori, ma in pochi avrebbero pensato alla reale possibilità di inserire uno dei più fulgidi di questi addirittura nel mondo dei videogiochi.

Duke’s @Pp_doesit becomes the first college player in @NBA2K.

The NIL deal puts the @DukeMBB freshman and prospective No. 1 overall pick in the 2022 draft right into NBA 2K22.#2KDay https://t.co/CKgBziuO4r

— Boardroom (@boardroom) September 10, 2021