NBA, Chris Paul: “Curioso di vedere l’approccio dei miei Suns”

Chris Paul, nonostante avesse declinato la propria player option nel corso dell’estate, ha deciso di rimanere ai Phoenix Suns, firmando un lucrativo contratto quadriennale da $120 milioni con la franchigia dell’Arizona.

Di seguito, le parole dello stesso Paul in merito alla sua decisone sportiva:

”Si è trattato di una decisone facile da tutti i punti di vista: economico, abitativo e sportivo. Non avrei potuto chiedere di meglio alla mia età in termini di cifre, avrò ancora la possibilità di vivere non lontano dalla mia famiglia, che risiede a Los Angeles, e soprattutto potrò dare continuità al progetto tecnico.”

L’obiettivo dei Suns in vista della stagione 2021-2022? Tornare a giocare la Finale NBA, senza nemmeno considerare l’ipotesi della medaglia d’argento:

”Non vedo l’ora che il training camp abbia inizio, anche perché sono curioso di vedere quale sarà il nostro approccio nel corso della stagione. La sconfitta maturata contro i Bucks fa ancora male, specie considerando il fatto che io non fossi mai arrivato così lontano nei Playoff. Per replicare i risultati dello scorso anno ed aggiungere l’ultimo tassello serve grande agonismo e nessuna tentazione a sedersi sugli allori. Non siamo più una sorpresa ed i ragazzi devono sapere che ogni avversario darà sempre qualcosa in più contro di noi”.