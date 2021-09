NBA, Billups su Ben Wallace: “L’Hall of Famer più improbabile di sempre”

È tutto pronto per l’ingresso nella Hall of Fame NBA di Ben Wallace. L’ex lungo dei Detroit Pistons, infatti, è stato inserito nella classe 2021 insieme ad altri nomi di prestigio. Un riconoscimento davvero prestigioso per un giocatore che non ha avuto vita facile prima di approdare nel Michigan e conquistare un anello importantissimo, anche grazie all’aiuto di Chauncey Billups. È stato proprio l’ex playmaker di Detroit a raccontare l’emozione di vedere Big Ben Wallace nella Hall of Fame:

“Ben è il più improbabile Hall of Famer di sempre. Quando si analizza la sua vita, la sua carriera al liceo, la sua carriera universitaria e persino i suoi primi anni NBA, non si può davvero capire come mai sia nella Hall of Fame. Non ti passa mai per la mente quando lo guardi giocare.”

Entrato a far parte dei Pistons nel 2000, Wallace ha conquistato il titolo nel 2004. Tuttavia, quello di Ben non è il primo nome che viene in mente quando si pensa alla leggendaria squadra guidata da Larry Brown:

“Ben non ha avuto alcun credito per quella vittoria. Tutti mi hanno riconosciuto il merito di essere il leader della squadra… certo, lo ero, ma Ben – per me – ha posto le basi per la nostra cultura vincente prima che io e Rip arrivassimo lì. Stava poi a noi crescere e seguire le sue orme. Non ha avuto i giusti meriti per quella vittoria.”

Un giocatore nell’ombra dei media e dell’opinione pubblica, ma anche in campo quando anziché attaccare il ferro Ben preferiva il passaggio al compagno. Mentre difensivamente non c’erano discussioni:

“Non sapete con quanti giocatori – con cui ho condiviso il parquet dopo aver giocato con Ben – ho dovuto mostrare i video di Wallace. Ai miei nuovi compagni facevo sempre vedere i video in cui Ben si dilettava a difendere in campo, volevo sottolineare il suo senso della posizione e la durezza fisica.”

