Mercato NBA, Ty-Shon Alexander diretto in Italia

Il futuro prossimo di Ty-Shon Alexander potrebbe essere in Italia, a Basket City. Dopo l’infortunio di Nico Mannion, che rischia uno stop di oltre due mesi, la dirigenza della Virtus Bologna ha individuato nell’ex rookie dei Suns il sostituto ideale.

Nei giorni scorsi sono stati accostati molti nomi alla squadra della città bolognese ma alla fine la scelta è ricaduta sul nome più inaspettato. Tra i candidati, infatti, vi erano diverse opzioni eccellenti. Alcune di sicura esperienza come Yogi Ferrell e altre di fortissimo hype come Frank Ntilikina. I bianco-neri però hanno optato per un giocatore che non venisse firmato solo per qualche incontro ma che potesse diventare un asset per tutta la stagione.

Alexander non ha avuto molta fortuna nella sua prima – e unica- stagione NBA, ora potrà rifarsi in Italia. Il prodotto di Creighton è sceso in campo in 22 partite, con un PER di 4.2. Cifre estremamente risicate che hanno portato la franchigia dei Phoenix Suns a non puntare su di lui ma guardare altrove.

Per la Virtus invece un rinforzo ancora giovane che può crescere bene con gli insegnamenti di Belinelli e Teodosic. La squadra di Bologna, fresca campionessa d’Italia ma con la delusione di non essere entrata in Eurolega, ha deciso di potenziare ancor di più il roster per provare a vincere Eurocup e confermarsi campioni d’Italia.

Leggi anche:

NBA, Rasheed Wallace sicuro: “LeBron James nella mia epoca non avrebbe avuto tanto successo”

Leonard e George avrebbero deciso di giocare insieme a casa di Drake

NBA, Kyle Kuzma e il suo trainer criticavano pesantemente Luka Doncic nel 2018

Michael Jordan ed i 100 milioni rifiutati per un’apparizione di due ore

NBA, Luka Doncic commenta l’arrivo di Jason Kidd come coach di Dallas