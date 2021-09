NBA, Bobby Portis: “Non pago più nulla a Milwaukee dopo la vittoria del campionato”

Nel corso di una recente intervista rilasciata al microfono di Shams Charania, noto giornalista di The Athletic, Bobby Portis ha svelato con visibile emozione quanto la propria esistenza sia effettivamente cambiata in seguito alla conquista del titolo NBA.

Di seguito, le parole del lungo dei Milwaukee Bucks, che ha recentemente firmato un prolungamento contrattuale da $9 milioni in due anni con la franchigia del Wisconsin:

”Quando vinci un anello NBA, diventi l’eroe del tuo gruppo di amici, della tua famiglia e della comunità cittadina per la quale scendi in campo ogni sera. Quello che è successo lo scorso luglio rimarrà indimenticabile, anche perché la gente del posto non ne vuole proprio sapere di gettare nel dimenticatoio il nostro trionfo. Per portare degli esempi, non pago più nulla in città dopo la vittoria del campionato. I ristoratori, i negozianti, gli imprenditori di ogni genere e persino i cittadini di passaggio pretendono di offrirmi qualcosa. Per una questione di equità, tento ovviamente di dissuaderli, ma non vogliono sentire ragioni. Compro qualcosa al supermercato, piuttosto che in farmacia, e mi ritrovo a dover sostenere continue discussioni con la comunità, benché esse siano ovviamente piacevoli. Questa condizione non sarà imperitura, ma, per il momento, accetto di cuore l’affetto della gente e ringrazio gli abitanti di Milwaukee per il loro calore.”