Tremont Waters ha firmato un contratto di un anno e non garantito con i Milwaukee Bucks: l’ex giocatore dei Boston Celtics si giocherà un posto nel roster dei campioni in carica NBA durante il training camp, come scrive Shams Charania di The Athletic.

I Bucks hanno ancora due slot garantiti e two way contract nel proprio roster, con Tremont Waters e Georgios Kalaitzakis, Mamadi Diakite ed Elijah Bryant che si giocheranno il posto in squadra. Preso nel Draft NBA 2019, nella sua prima stagione NBA Tremont Waters si è diviso tra Boston e i Maine Red Claws (ora Celtics) in G League.

Nella scorsa stagione, invece, ha giocato 26 partite per i Boston Celtics, registrando una media di 3.8 punti, 2.4 assist e 0.8 rimbalzi: uno scarso minutaggio che ha portato Waters a lasciare Boston, come fatto dal suo ex compagno di squadra Tacko Fall, trasferitosi a Cleveland.

Se riuscirà a guadagnarsi un posto nella rosa dei Bucks, Tremont Waters ritroverà il suo compagno di squadra Semi Ojeleye, unitosi ai campioni in carica NBA all’inizio di questa offseason.

