NBA, Philadelphia 76ers e Ben Simmons: prove di trade già all’inizio della scorsa stagione

Da pilastro a indesiderato, il passo è stato breve e fulmineo per Ben Simmons. La prima scelta al Draft 2016, sopratutto nel corso degli ultimi Playoff, si è resa protagonista di giocate così poco lucide a tal punto da far esplodere in blocco la tifoseria dei Philadelphia 76ers. Tifoseria che, in buona parte, gradirebbe vedere il classe ’96 giocare da un’altra parte, complice anche un rendimento generale al di sotto delle aspettative.

Il president of basketball operations dei 76ers, Daryl Morey, ha spesso dichiarato l’incedibilità della point guard, ma poiché sono i fatti che contano, essi non lasciano presagire nulla di buono. Fatti che sorgono già molto tempo fa. Secondo fonti più vicine all’ambiente, infatti, la dirigenza di Philly avrebbe provato a scambiare Ben Simmons fin dall’inizio della stagione scorsa, a testimonianza dei malumori nei confronti del giocatore. In particolare, una trade con gli Houston Rockets in cambio di James Harden sarebbe stata la via sondata dalla franchigia della Pennsylvania.

A togliere qualsiasi dubbio sulla volontà dei Philadelphia 76ers ci sono anche le parole di Keith Pompey di The Inquirer al podcast 97.5 The Fanatic Philadelphia:

“Quando Doc Rivers disse quello che disse, nessuno si scusò. Doc Rivers non fu rimproverato dalla squadra. C’è un’organizzazione dove, nella preseason dello scorso anno, si diceva che non si stava cercando di scambiare Ben Simmons, quando in realtà tutti sapevano che stavano provando a farlo.”

La corda è estremamente tesa e potrebbe spezzarsi da un giorno all’altro. Momentaneamente, continua ad aleggiare un profumo di separazione tra i 76ers e il loro numero 25.

