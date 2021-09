NBA, Kendrick Perkins: “Durant il migliore, ha spodestato LeBron”

In un’intervista a Bally Sports, l’ex giocatore NBA ed ora opinionista Kendrick Perkins ha parlato del suo ex compagno di squadra Kevin Durant. Perkins ha avuto parole al miele per l’attuale giocatore dei Brooklyn Nets, affermando che ora è lui il miglior giocatore del mondo, al di sopra pure di Sua Maestà LeBron James:

“Il fatto è questo, Kevin Durant è il miglior giocatore del mondo ed era ora che qualcuno spodestasse King James dal trono di migliore al mondo. Stiamo parlando di un ragazzo che sta per affrontare cosa? La sua 19esima stagione? Veramente non so se a LeBron interessi ancora essere il migliore al mondo a 37 anni. Quindi era ora che qualcuno facesse un passo avanti e lo spodestasse, perché ha trainato il carro per così tanto.”

In seguito, dopo aver parlato del sorpasso di Kevin Durant a LeBron James, Kendrick Perkins si è concentrato sulle future rivalità che potrebbero coinvolgere l’attuale stella dei Nets. In particolare, l’ex centro nomina Giannis Antetokounmpo come principale rivale di KD. Tuttavia, il suo preferito rimane sempre Durant:

“Alcune persone discutono su chi sia il migliore al mondo tra Giannis Antetokounmpo e Kevin Durant. Ancora oggi dico che Kevin Durant è il miglior giocatore della lega perché è il miglior giocatore offensivo che il gioco abbia mai visto. E non ottiene mai abbastanza credito per quello che porta sulla metà campo difensiva.”

Le parole dell’ex centro arrivano a poche ore di distanza da quelle di un altro ex giocatore: Stephon Marbury. Marbury ha infatti elogiato Kevin Durant, affermando di non aver mai visto nessuno fare le cose che fa lui in attacco, nemmeno Kobe Bryant o Michael Jordan.

Hooooo boy. Here we go… 😶



“Kevin Durant is the best player in the world.”@KendrickPerkins did NOT stutter in this convo with @scoopb.pic.twitter.com/hbLdeEJ8y0 — Bally Sports (@BallySports) September 2, 2021

Leggi anche:

Mercato NBA, i Chicago Bulls ingaggiano Stanley Johnson

NBA, Leonard e George avrebbero deciso di giocare insieme a casa di Drake

NBA, il saluto di Tacko Fall ai Boston Celtics