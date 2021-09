NBA, Bullock parla dei Mavs: “Volevo giocare per loro”

Nonostante il cap space a disposizione per questa offseason, i Dallas Mavericks non sono riusciti ad aggiungere a roster una stella da affiancare a Doncic. La franchigia texana ha deciso di rinnovare il front office e il coaching staff, con Jason Kidd che ha sostituito Rick Carlisle come capo allenatore. La dirigenza è riuscita a muoversi in free agency, e tra le mosse più interessanti c’è sicuramente la firma di Reggie Bullock. L’esterno 30enne ha firmato un triennale da 30 milioni complessivi, rientrando nella mid-level exception.

Nella sua prima conferenza ufficiale da giocatore dei Mavs, Bullock ha detto che le partite giocate contro Dallas nella scorsa stagione lo hanno spinto a firmare per la compagine texana:

“Quando l’anno scorso ho giocato contro i Mavericks, mi è piaciuto il modo in cui giocavano come una squadra. Hanno ottimi giocatori, è stata una scelta facile per me. L’anno scorso ero ai Knicks, e abbiamo fatto i Playoff, ma penso che Dallas sia una squadra che ha fatto un passo in avanti per essere in postseason. Credo che il mio skill set mi ha permesso di firmare quel contratto e circondarmi di grandi compagni, di una grande franchigia e di una grande città”

I Mavs non erano l’unica squadra intenzionata a firmare Reggie Bullock in questa offseason. Anche Lakers, Celtics e Sixers erano interessati al giocatore ex Knicks, ma alla fine Dallas ha offerto la cifra più alta, convincendo il giocatore. Oltre a Bullock, Dallas si è assicurata Sterling Brown, un altro ottimo 3&D in grado di contribuire al successo della squadra.

Nella scorsa stagione Bullock ha viaggiato a 10.9 punti e 3.4 rimbalzi di media, tirando con il 44.2% dal campo e il 41% da tre. Proprio nel tiro ha il punto forte del suo gioco. La Western Conference rimane molto competitiva, ma i Mavs sono pronti a combattere di nuovo per i Playoff, sperando di riuscire anche a superare il primo turno il prossimo anno.

