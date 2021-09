NBA, il saluto di Tacko Fall ai Boston Celtics

I Boston Celtics hanno dato una chance per giocare, per mostrarsi in NBA a un ragazzone di 225 cm: Tacko Fall. Non certo un giocatore elegante, esplosivo, ma goffo e buffo. A ogni modo il centro è contraddistinto da un elemento essenziale, senza il quale non si può fare strada, ossia il duro lavoro. E con questo è riuscito a disputare 26 partite in campionato.

Tacko Fall e la franchigia del Massachusetts si sono separati dopo due stagioni e ad approfittarne sono stati i Cleveland Cavaliers, i quali gli hanno proposto un contratto annuale non garantito. Dopo il cambio di maglia, il classe ’95 ha salutato l’orbita Celtics con queste parole:

“Le parole non possono esprimere quanto mi sono divertito a giocare a Boston le ultime due stagioni. È stata una benedizione e un onore. Sarò sempre grato per tutto l’amore e il supporto che ho ricevuto nel mio tempo qui.”

Nel suo messaggio, c’è anche spazio per il nuovo capitolo:

“Detto questo sono carico per il nuovo capitolo nel mio viaggio e non vedo l’ora di mettermi a lavoro a Cleveland!”

Il roster dei Cleveland Cavaliers è discretamente affollato in quel ruolo. Evan Mobley, Kevin Love, Jarrett Allen e il nuovo arrivato Lauri Markkanen sono i principali pretendenti. Ma Tacko Fall ha tutte le carte in regola per provare a farsi spazio.

