NBA, Stephon Marbury sicuro: “Jordan e Bryant più forti, ma mai visto qualcuno come Kevin Durant”

Kevin Durant è sicuramente uno tra i migliori giocatori della lega, per certi versi con caratteristiche mai viste prime. Stephon Marbury – ex stella NBA di qualche decade fa – al podcast Ball Don’t Stop, ha ricordato le sensazioni rispetto alla prima volta che ha visto Kevin Durant su un parquet. Marbury ha confessato di essere rimasto subito impressionato dal suo talento:

“Kobe Bryant e Michael Jordan sono i migliori giocatori nella storia della lega, ma non ho mai visto qualcuno come Kevin Durant. Ricordo di aver visto la sua prima partita al college, quando militava nei Texas Longhorns. Chiamai mio fratello e gli dissi ‘È questo Kevin Durant? È una matricola ma non rimarrà molto tempo al college, il suo posto è nella lega. Quando questo ragazzo metterà su peso saranno guai per tutti’. Quel ragazzo era incredibile. Non avevo mai visto un ragazzo della sua altezza palleggiare come lui. Ha le movenze da playmaker ma ha anche un gran tiro. Tirava da molto lontano e apriva gli spazi per la squadra. È difficile difendere su di lui. Contro chiunque riesce sempre a segnare.”