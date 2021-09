I Lakers seconda miglior squadra ad Ovest secondo NBA.com: ecco chi c’è al primo posto

Dopo una notevole estate all’insegna di acquisti dal grande fascino e trade pirotecniche, è chiaro che i Los Angeles si presentano alla ventura stagione con la chiara intenzione di conquistare l’anello NBA.

Il roster lo dimostra: la più grande mossa dei gialloviola in questa off season è stata sicuramente la trade che ha portato in California Russell Westbrook dai Washington Wizards -direzione opposta per Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope e Montrezl Harrell– oltre che le firme di innumerevoli veterani. Carmelo Anthony, Dwight Howard, Trevor Ariza su tutti, finendo per il probabile arrivo di DeAndre Jordan alla corte di LeBron James.

Dal punto di vista economico, lo sforzo più grande è stato fatto per assicurarsi le prestazioni di Kendrik Nunn – due anni di contratto al valore della Mid Level Exception – e quelle di Talen Horton Tucker, rinnovato per i prossimi tre anni a $30 milioni totali. A tutti gli altri arrivi sono stati garantiti dei contratti al minimo salariale.

Chi occupa il primo posto ad Ovest?

Nonostante la roboante campagna acquisti, NBA.com inserisce i Los Angeles Lakers al secondo posto nelle gerarchia della Western Conference. Una scelta motivata dai legittimi dubbi sull’amalgama di un roster così affollato di talento, Russell Westbrook su tutti. Brodie ha infatti la chiave del possibile successo LA per la prossima stagione e molto dipenderà da come il suo gioco si integrerà col duo James-Davis. Inutile dire che i gialloviola avranno un’intera regular season per trovare la quadra del cerchio.

Se i Los Angeles Lakers si posizionano al secondo posto nella Western Conference, chi occupa il primo? Secondo il sito americano, i Phoenix Suns saranno la squadra da battere ad ovest, un riconoscimento che nasce dall’eccellente scorsa annata culminata con le NBA Finals.

