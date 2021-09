NBA, Anthony Edwards è cresciuto di cinque centimetri

Anthony Edwards è cresciuto di cinque centimetri rispetto al giorno del Draft. Lo ha detto Chris Finch, head coach dei Minnesota Timberwolves. Intervistato ieri al Minnesota State Fair, Finch ha detto che Edwards sta migliorando il suo gioco, ma è anche cresciuto in altezza, arrivando a 1,98 m. Il capo allenatore dei Wolves ha detto:

“È una cosa da Ant-Man. Mi ha detto: ‘Non farmi arrivare a 198 cm o sarò Michael Jordan'”

Finch ha detto che si saranno due conseguenze vista la crescita inaspettata di Edwards. La prima è che potrà essere usato come ala grande sottodimensionata all’interno dei quintetti più piccoli. La seconda è la speranza che possa migliorare a rimbalzo, uno degli obiettivi di Minnesota in questa offseason. Nell’ultima stagione Edwards ha avuto una media di 4.7 rimbalzi di media a partita, arrivando però a 5.4 nelle ultime venti partite. Finch ha parlato delle capacità della prima scelta assoluta dello scorso anno:

“È un giocatore davvero unico ed è naturalmente bravo in molte cose, ma è anche molto concentrato quando lo alleni. Come mi piace dirgli: ‘Ho bisogno che tu scenda in campo e faccia questo, e tu lo farai’. Lo abbiamo capito nell’ultima parte della stagione, quando gli ho detto che avevamo bisogno di sette rimbalzi da lui. Gli davamo obiettivi quasi ogni partita o ogni quarto, così poteva scendere in campo e concentrarsi su alcuni aspetti”

Finch ha anche detto di aver chiesto, insieme ai Wolves, a Edwards di migliorare in alcuni aspetti del suo gioco nei quali ha già delle buone capacità, come il finishing e il tiro da tre punti. Anche nella sua metà campo difensiva ha ancora margini di miglioramento, ma Finch ha detto che si concentreranno su questo più in là nel tempo:

“Lavoreremo sulla difesa quando saremo tutti insieme durante la stagione perché ci basiamo più sui concetti e sul lato teorico”

Leggi anche:

NBA, Clint Capela rinnova con gli Hawks per due anni

NBA, Kings non interessati a scambiare Fox o Haliburton per Simmons

Mercato NBA, Simmons chiede la trade ai Sixers