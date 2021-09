NBA, Kings non interessati a scambiare Fox o Haliburton per Simmons

Il caso Ben Simmons continua ad intrigare diverse franchigie NBA, potenzialmente pronte ad approfittare di una trade vantaggiosa per arrivare al 25enne australiano. Tra le squadre più citate sono presenti anche i Sacramento Kings, disperatamente alla ricerca di una svolta per terminare un digiuno Playoff della durata di 15 anni (!). Un potenziale trade package dovrebbe probabilmente includere De’Aron Fox (star della squadra) o Tyrese Haliburton, Rookie of The Year di questa stagione.

Sembra però che il front office di Sacramento sia restio all’idea di scambiare i propri giocatori migliori; come riportato da Jason Alexander di Sacramento Bee, il GM dei californiani Monte McNair starebbe proponendo ai Sixers Buddy Hield, Marvin Bagley e delle scelte al Draft. Ecco il report di Alexander:

Per quanto riguarda Sacramento, delle fonti suggeriscono che i 76ers siano pronti a considerare solo offerte che includano De’Aron Fox o Tyrese Haliburton. È improbabile che i Kings rinuncino a qualsiasi dei due giocatori, ma possono offrire Buddy Hield, un tiratore da 3 prolifico in grado di creare spazio per Joel Embiid; Marvin Bagley III, una seconda scelta al Draft che non ancora espresso il suo potenziale; e altri asset, tra cui diverse prime scelte al Draft.

Sembra quindi che la situazione sia in fase di stallo; le prossime settimane saranno probabilmente cruciali per decidere il futuro di Simmons. Nel caso in cui Daryl Morey non dovesse trovare offerte appetibili, i Kings potrebbero clamorosamente arrivare all’australiano.

