NBA, Clint Capela rinnova con gli Hawks per due anni

Uno dei protagonisti della inaspettata stagione degli Atlanta Hawks (arrivati alle finali di Conference dopo aver eliminato i ben più quotati 76ers) è stato senza dubbio Clint Capela. Il centro, acquisito due anni fa da Houston per garantire rimbalzi e difesa in area, ha rispettato appieno le aspettative, diventando da subito il perno della squadra nella metà campo difensiva.

Le statistiche dello svizzero confermano quanto appena detto: con 15.2 punti, 14.3 rimbalzi (dato migliore della lega) e 2 stoppate per partita, Capela ha finalmente colmato le lacune difensive della squadra di McMillan, diventando anche il partner di alley-oop preferito di Trae Young.

Dopo la cavalcata Playoff di quest’anno, gli Hawks tenteranno sicuramente di rimanere al passo con le contender della Eastern Conference; a dimostrazione di ciò è infatti arrivato un rinnovo biennale proprio per Capela, che incasserà tra i 42 ed i 46 milioni di dollari nei prossimi due anni.

There are some incentives in this deal that make the fully guaranteed number closer to $42 million but with incentives, it could be as high as $46 million. https://t.co/kJiDI7YNOl

— Chris Kirschner (@ChrisKirschner) September 1, 2021