Mercato NBA, Lauri Markkanen si trasferisce ai Cavaliers via sign-and-trade

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, noto giornalista ESPN, Lauri Markkanen, dopo aver affrontato l’intera free agency giocando al rialzo con la dirigenza di Chicago, si trasferirà ai Cleveland Cavaliers sulla base di una trattativa sign-and-trade.

Cleveland is acquiring Chicago restricted free agent F Lauri Markkanen on a four-year, $67M deal in a sign-and-trade, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2021

In aggiunta, il lungo finlandese ha firmato un contratto quadriennale da $67 milioni con la franchigia dell’Ohio, dopo aver declinato una serie di proposte pluriennali offertegli dai Bulls che si aggiravano intorno ai $50 milioni di incasso complessivo.

L’affare, che ha coinvolto anche i Portland Trail Blazers, porterà a Chicago Derrick Jones Jr, una prima scelta assicurata al prossimo Draft di proprietà degli stessi Blazers ed una seconda scelta 2023 protetta in possesso dei Denver Nuggets. In conclusione, Portland acquisisce le prestazioni sportive di Larry Nance Jr, in arrivo nelle prossime ore da Cleveland.

Bulls: Derrick Jones Jr., Portland protected first-rounder, Denver protected 2023 second-rounder Cavaliers: Lauri Markkanen Trail Blazers: Larry Nance Jr. https://t.co/slpHsB08cm — Shams Charania (@ShamsCharania) August 27, 2021

