NBA, l’agente di Siakam chiarisce la posizione del giocatore

Durante l’estate il nome i Pascal Siakam è stato menzionato spesso e accostato più volte ad altre franchigie.

Inizialmente il suo futuro sembrava lontano dai Toronto Rapotors, complice soprattutto la non ottima stagione e l’addio di Kyle Lowry, ma alla fine le parti in causa si sono chiarite e con ogni probabilità il giocatore rimarrà a Toronto.

Di fatto, alcune settimane fa si è esposto Masai Ujiri, presidente della franchigia, assicurando che il giocatore non sarebbe stato ceduto. Ora anche l’agente di Siakam, Todd Ramasar, ha rilasciato una lunga dichiarazione spiegando che le reali intenzioni del giocatore e della dirigenza sono di continuare il percorso insieme con l’obiettivo di rendere il team nuovamente vincente:

“I Raptors mi hanno solo rassicurato sul fatto che Pascal è qui per rimanere. Da parte nostra, non chiediamo nessuna mossa o altro. Sono solo voci. Penso che i Raptors e Pascal fossero semplicemente bersagli facili rispetto alla stagione che hanno fatto. Non era la norma, anche perché non giocavano a Toronto, ma a Tampa e ogni partita era una partita fuori. Pascal non ha fatto la sua stagione migliore, quindi posso dirvi che non vede l’ora di riprendere dopo l’intervento alla spalla.”