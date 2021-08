NBA, Green sorride ai Nuggets: “Questa sarà una stagione speciale”

Ex compagni di squadra a parte, il vero giocatore che ha convinto pienamente Green è stato l’attuale MVP Nikola Jokic:

“È stato molto importante. L’ho osservato da lontano. Lavora sodo, va in campo ogni sera e gioca il più duro possibile. Ha un quoziente intellettivo incredibile. E’ uno che può rendere il gioco più semplice. Cercherò di fare la mia parte per aiutare lui e gli altri ragazzi. Scendere in campo con un giocatore con un alto QI come il mio renderà il gioco più facile per tutti.”