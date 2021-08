Mercato NBA, i Rockets aggiungono al roster Daishen Nix con un contratto di 10 giorni

L’ormai ex giocatore del Team Ignite della G-League, Daishen Nix, ha da poco firmato un contratto di 10 giorni con gli Houston Rockets. Nix, rimasto fuori dal Draft di quest’anno, si aggiungerà al suo vecchio compagno di squadra Jalen Green per il training camp e poi verrà aggregato molto probabilmente ai Rio Grande Valley Vipers. Il giocatore, considerato un grande prospetto prima del Draft, ha giocato la Summer League con i 76ers, con medie di 5.2 punti, 1.8 rimbalzi, 1.8 assist e il 56.3% dal campo.

Nix aveva messo in mostra grandi doti da facilitatore durante la scorsa stagione in G-League, dove con il Team Ignite era sceso in campo 15 volte. La sua migliore prestazione risale al 13 Febbraio 2021, dove ha segnato ben 25 punti, con 8 rimbalzi e 6 assist.

Una grande chance per quello che era considerato un prospetto a 5 stelle, ma le cui quotazioni sono scese non poco dopo la sfortunata scelta di lasciare UCLA, per aggiungersi alla lega di sviluppo della NBA. Point Guard di 1.90, proveniente da Las Vegas, Nevada, aveva appunto fatto molto parlare di sé soprattutto al liceo, grazie alle sue incredibili doti da passatore.

Per lui era prevista addirittura una scelta in lottery, intorno al numero 12, ma le cose non sono andate esattamente come previsto, e la speranza del giocatore è quella di impressionare i Rockets per poter restare in squadra e crescere all’interno del sistema.

Leggi anche:

NBA, Gary Vitty: “Kobe mi ha insegnato che il talento è sopravvalutato”

NBA, Monty Williams sul blitz nello spogliatoio di Milwaukee: “È stato Giannis a portarmi dentro”

Mercato NBA, George Hill firmerà con i Bucks