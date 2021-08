Mercato NBA, George Hill firmerà con i Bucks

Ormai è ufficiale: non appena avrà finito il periodo tra i waivers George Hill firmerà con i Milwaukee Bucks un contratto annuale. Dopo l’ultima parte di stagione giocata a Philadelphia, i Sixers avevano deciso di tagliarlo prima della fine del contratto. E così Shams Charania, insider per The Athletic e Stadium, ha fatto sapere che Hill ha trovato l’accordo con i campioni in carica.

Free agent guard George Hill plans to sign with the Bucks after clearing waivers and the opening of league year Aug. 6, sources tell @TheAthletic @Stadium. The veteran PG is set to return to Milwaukee. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021

L’ultima stagione George Hill l’ha giocata tra i Thunder e i 76ers, non riuscendo però mai a dare un contributo importante. Le sue statistiche non sono infatti troppo positive: 8.7 punti e 2 assist di media a partita. I Bucks sperano però di trovare in lui – che ha già giocato per due stagioni a Milwaukee – un veterano in grado di portare esperienza e prestazioni dalla panchina dopo i tanti addii del primo giorno di free agency.