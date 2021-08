NBA, Stan Van Gundy ritorna a TNT

Secondo quanto riportato dal New York Post, Stan Van Gundy ha scelto il suo futuro. Dopo l’esperienza di un anno sulla panchina dei Pelicans, conclusasi con l’esclusione dai Playoff, Van Gundy ha abbandonato il ruolo da coach. Rimarrà però all’interno del mondo NBA: TNT lo ha infatti assunto come analista e commentatore tecnico, ruolo che aveva ricoperto per lo stesso network nella stagione 2019-20.

Dopo l’addio della coppia Marv Albert – Chris Webber, con il primo andato in pensione all’età di 80 anni e il secondo che ha lasciato il suo ruolo da commentatore tecnico, TNT deve ancora scegliere chi commenterà le partite più importanti che andranno in onda sulla rete televisiva di Ted Turner. In questi anni Albert ha sempre commentato i migliori eventi di TNT, come l’opening night, l’All Star Game e le Conference Finals, e non sarà sicuramente facile sostituirlo.

Sono diversi i nomi per quanto riguarda il ruolo di primo analista. Tra i più quotati c’è sicuramente lo stesso Stan Van Gundy, che nella sua unica stagione da commentatore aveva ricevuto molti apprezzamenti, ma ci saranno anche Reggie Miller, Jim Jackson e Grant Hill.

Nella scorsa stagione ai Pelicans Van Gundy non è riuscito a centrare l’obiettivo Playoff, finendo la regular season con un record di 31 vittorie e 41 sconfitte. La dirigenza ha preferito affidarsi a Willie Green, e Van Gundy ha scelto di ritirarsi prendendo la strada del commento televisivo.

