JR Smith si è ufficialmente iscritto al college A&T della Carolina del Nord con l’intenzione di unirsi alla squadra di golf. In queste ore, l’ex giocatore NBA ha avuto l’autorizzazione per giocare ufficialmente in NCAA e lo farà nella squadra di golf degli Aggies durante la prossima stagione. Queste le sue parole dopo aver ricevuto il via libera:

“Sarà divertente. Ovviamente giocare davanti a 20.000 tifosi era qualcosa di diverso, ma anche qui c’è tanta pressione per tirare davanti a 5.000 persone. Per me è lo stesso. Anche quando c’è da mettere un putt da un metro e mezzo davanti a 3 persone.”

Il giocatore non è mai andato al college poiché nel 2004 lasciò il liceo per approdare direttamente in NBA. Sarà quindi una sorta di prima volta per lui:

“Dato che ho un’immaginazione sfrenata, sarà molto interessante per me l’ambiente universitario. Non so se i professori sono pronti per questo, ovviamente io non sono la solita matricola. Quindi non so cosa capiterà.”

Per quanto riguarda il golf, JR ha confermato di praticarlo da ormai più di dieci anni.

“So come gestirmi su un campo. Sono un tiratore e sarà lo stesso nel golf: devi solo essere in grado di fare colpi diversi ed essere creativo.”

Se lo dice lui, ci crediamo. Il primo incontro sui green sarà il 24 e 25 settembre per il Black College Golf Coaches Association Invitational a Newnan.

