NBA, Phil Handy avverte i Lakers: “I nomi sulla carta non ti fanno vincere il titolo”

I Los Angeles Lakers sono chiaramente la squadra sotto gli occhi di tutti dopo l’ultima strepitosa sessione di mercato NBA. I gialloviola hanno aggiunto nel proprio roster diversi veterani, tra cui segnaliamo Russell Westbrook e Carmelo Anthony, che hanno creato hype attorno all’ambiente. I bookmaker, insieme agli addetti ai lavori, non ci hanno pensato troppo, etichettando i californiani come i prossimi potenziali campioni NBA. Un pensiero, questo, che Phil Handy – assistant coach di Frank Vogel – vuole assolutamente controllare:

“I nomi sulla carta non ti fanno guadagnare in automatico la vittoria del titolo. Questi nomi sulla carta sono nomi fenomenali, ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro. E Frank (Vogel), farà un ottimo lavoro, lasciamolo fare. Dobbiamo fare il nostro lavoro e assicurarci di creare chimica in roster. I giocatori sono in forma? Questi ragazzi prima di tutto devono capire come giocare insieme, fare sacrifici e rinunciare ad un po’ del loro ego. Se guardiamo i giornali vediamo che tutti dicono: i Lakers vinceranno il titolo facilmente. No, abbiamo tanto lavoro da fare in termini di chimica, per trovare il nostro ritmo e poter essere una squadra che gioca in maniera equilibrata.”