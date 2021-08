Quali squadre NBA avranno più partite in tv nazionale nel 2021-2022? | La Top 10

Lo svelamento del calendario NBA 2021-2022 prepara il campo alla nuova stagione al via poco oltre la metà di ottobre. Il prestigio delle partite in tv nazionale interessa diverse squadre. Andiamo a scoprire la Top 10 del prossimo anno per numero di gare trasmesse.

NBA 2021-2022 in tv nazionale: la classifica

SQUADRA PARTITE Los Angeles Lakers 42 Golden State Warriors 41 Brooklyn Nets 37 Milwaukee Bucks 36 Phoenix Suns 33 Boston Celtics 33 New York Knicks 29 Los Angeles Clippers 27 Philadelphia 76ers 27 Dallas Mavericks 26 Utah Jazz 26

