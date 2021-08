Mercato NBA, Marc Gasol non intenzionato di tornare ai Lakers per la prossima stagione

L’avventura di Marc Gasol ai Los Angeles Lakers sembra essere giunta ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da Marc Stein del New York Times, infatti, il lungo parrebbe restio nel tornare all’interno del roster californiano poiché vorrebbe decidere dove terminare la sua gloriosa carriera cestistica. Il giocatore – nonostante il biennale firmato la scorsa offseason – sembrerebbe poco attratto dal dover lottare per ritagliarsi un ruolo nel reparto lunghi dei Lakers con Rob Pelinka, peraltro, che si è mosso in questa offseason firmando Dwight Howard.

Sempre secondo Stein, il catalano potrebbe valutare l’ipotesi di tornare a giocare in Spagna, seguendo quanto fatto da Pau Gasol. Quest’ultimo ha giocato la scorsa stagione al Barcellona ed è ancora attesa la sua decisione riguardo al rientro in squadra o al ritiro. I media spagnoli sognano la riproposizione dei fratelli Gasol al Barca per chiudere un cerchio di una doppia carriera clamorosa. Da capire, però, le reali intenzioni dell’ex campione NBA con la canotta di Toronto. Lottare per un posto ai Lakers o chiudere in bellezza trovando spazio altrove? Le prossime settimane saranno rivelatrici, anche perché i gialloviola attendono una sua decisione definitiva per – eventualmente – muoversi sul mercato dei free agent. Ancora una volta.

