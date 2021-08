Mercato NBA, Robert Williams estende con i Boston Celtics: i dettagli

Robert Williams ha ufficialmente raggiunto un accordo con i Boston Celtics per l’estensione del suo contatto. Il giocatore metterà nero su bianco un rinnovo quadriennale da 54 milioni di dollari complessivi. Anche se ha trascorso più tempo in infermeria che sui parquet della lega da quando è entrato in NBA, Williams ha dato cenno di possedere grande potenziale e Boston spera di riuscire ad essere testimone di una sua esplosione.

La scorsa stagione Time Lord ha giocato 52 partite registrando una media di 8 punti, 6.9 rimbalzi, 1.8 assist e 1.8 stoppate in 18.9 minuti di permanenza in campo. In 3 stagioni ha disputato solo 113 partite durante la regular season

Boston Celtics center Robert Williams has agreed on a four-year, $54M contract extension, his agent @KB_radbury of @Rep1Sports tells ESPN. Williams’ deal puts his salary in top half of league’s centers despite only 13 career starts. pic.twitter.com/gUQHzLWcCJ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 20, 2021

