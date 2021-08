NBA, Carmelo Anthony: “Io e LeBron James volevamo giocare insieme dal liceo”

Dopo una carriera a lottare l’uno contro l’altro, è tempo di alleanze per LeBron James e Carmelo Anthony. I due – scelti durante il Draft 2003 – giocheranno insieme con la canotta dei Los Angeles Lakers, accontentando l’immaginario dei tifosi NBA di lunga data che da sempre hanno sognato una reunion speciale. Melo ha commentato la possibilità di scendere in campo insieme al suo amico usando le seguenti parole:

“È qualcosa di cui abbiamo parlato fin dal liceo. Non abbiamo mai creduto che sarebbe stato possibile. Ma invece è capitato davvero: il cerchio si è chiuso. Non c’era un momento migliore per farlo. Questa è la nostra opportunità per giocare insieme, per vincere insieme e per provare a vincere il titolo insieme. Il rispetto è reciproco in questa squadra.”

L’emozione di essere un Laker è davvero particolare, anche per Anthony:

“So cosa significa vestire il gialloviola, è qualcosa di storico. Abbiamo visto tutti cosa ha fatto questa franchigia nella storia di questa lega. Ho affrontato i Lakers tante volte e capisco l’essenza di cosa significhi essere uno di loro, ma non avrei mai pensato di indossare realmente il gialloviola. Soprattutto a questo punto della mia carriera, ma niente accade per caso. L’obiettivo? Vincere il titolo è l’unica cosa che conta. Non c’è altro obiettivo! Ho vinto a tutti i livelli: ho vinto al liceo, al college, con Team USA. Nella NBA sono arrivato al massimo alle Finali di Western Conference, peraltro proprio contro i Lakers. Ora il prossimo passo per me è vincere un titolo NBA. E ancora una volta lo ripeto, anche se non sarà facile, è questo il momento giusto per farlo.”

A 37 anni Melo sarà uno dei leader di una squadra composta da tanti veterani:

“Possiamo parlare di età, ma alla fine il basket è basket. Giochiamo ai massimi livelli, ci alleniamo ogni giorno, alleniamo il nostro corpo e la nostra mente per questi momenti. Quindi l’età non è più un fattore oggi, credo. Specialmente grazie a tutte le risorse disponibili per noi giocatori, la presenza costante di preparatori fisici e allenatori. Basta prendersi cura del proprio corpo, mangiare bene e dormire bene… So che sentir parlare di età mi stuferà presto, quindi dopo questa intervista non voglio più sentir parlare della nostra età (ride). Con l’età arriva la saggezza, quindi non direi che siamo più vecchi ma più saggi.”

