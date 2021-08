Mercato NBA, i Knicks firmano due giocatori

Finita la Summer League, le franchigie NBA aggiustano i roster firmando in particolare i giovani che più hanno colpito le dirigenze. È il caso, ad esempio, dei New York Knicks, che ieri hanno aggiunto dal mercato due giocatori. Stiamo parlando di Dwayne Bacon e di Aamir Simms. Se il primo è un giocatore che già si è messo in luce nelle sue esperienze nella lega, il secondo non ha invece ancora giocato una partita in NBA.

Nell’ultima stagione a Orlando Bacon aveva giocato molto bene, scendendo in campo in tutte e 72 le partite e viaggiando a 10.9 punti e 3.1 rimbalzi di media. Il contratto di Bacon è il 15esimo e ultimo garantito offerto dai Knicks per la prossima stagione. Come già detto, nell’ultimo anno ai Magic è riuscito a mettersi in mostra. Va detto anche però che per il momento Bacon non dovrebbe essere parte delle rotazioni di New York. Nelle posizioni di play e guardia sono già tanti i giocatori presenti a roster più quotati. Dai nuovi arrivati Kemba Walker ed Evan Fournier a RJ Barrett, Derrick Rose, Immanuel Quickley e Alec Burks, tutti partono sopra Bacon nelle rotazioni.

Il secondo giocatore firmato dai Knicks è Aamir Simms, rookie undrafted in uscita da Clemson. Il 22enne è un ala grande di 203 cm per 111 kg, che ha messo a referto 13.4 punti, 6.4 rimbalzi e 2.7 assist nel suo anno da senior al college. Il suo contratto sarà un Exhibit 10, un contratto al minimo che gli permetterà di fare il training camp con i Knicks e provare a guadagnarsi un posto in squadra.

