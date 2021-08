Mercato NBA, Terry Rozier rinnova con un max contract con Charlotte: le cifre

Durante l’ultima offseason gli Hornets hanno fatto scelte chiare per quanto riguarda il loro backcourt: Charlotte ha infatti deciso di liberarsi di Graham e allungare il contratto a Terry Rozier. Riguardo quest’ultimo, Shams Charania ha riportato la notizia dell’estensione contrattuale portata a casa dall’ex Boston Celtics. Il play – secondo quanto indicato dagli insider NBA – si è accordato per un’estensione al massimo salariale da 97 milioni di dollari complessivi in 4 anni.

Il giocatore avrebbe potuto richiedere ancora più soldi se avesse aspettato l’offseason 2022, ma ha deciso di capitalizzare al massimo l’ultima stagione andata in archivio. Rozier ha viaggiato con un career high da 20.4 punti di media a partita, conditi da 4.4 rimbalzi, 4.2 assist e 1.3 palle rubate ad allacciata di scarpa. Tutto questo tirando con il 38.9% da dietro l’arco. Il giocatore sarà sotto contratto fino al 2026.

Charlotte Hornets guard Terry Rozier has agreed to a four-year, $97 million max contract extension, his agent Aaron Turner of @VerusTeam told @TheAthletic @Stadium. The guaranteed deal takes Rozier through the 2025-26 season.

