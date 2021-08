NBA 2K22: ecco chi sono i 5 migliori schiacciatori e tiratori da 3 punti

Mancano ormai poche settimane al rilascio di NBA 2K22 sul mercato. Dopo aver rivelato nella giornata di ieri i 10 migliori rating del gioco, ecco che la 2K ha deciso di publicare i migliori schiacciatori e tiratori da 3 punti. Chiaramente, il miglior schiacciatore del gioco è Zion Williamson, volto della copertina Next Generation dello scorso anno. Il giocatore di NOLA possiede un dunk rating pari a 97. Dietro di lui troviamo Zach LaVine (95), Aaron Gordon (95), Derrick Jones Jr. (94) e Ja Morant (94).

The Top Dunkers in 2K22 💪 Agree or nah? #2KRatings pic.twitter.com/CsKiXoNndt

