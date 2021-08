Mercato NBA, Cavs interessati a Denzel Valentine

Secondo Chris Fedor, NBA reporter per cleveland.com, i Cavs sarebbero molto interessati a firmare Denzel Valentine. L’ex giocatore dei Bulls, non rinnovato dalla franchigia di Chicago al termine del contratto, è ancora alla ricerca della sua prossima squadra. Per ora non sono arrivate offerte allettanti per il giocatore, che è certamente uno dei free agents migliori ancora sul mercato a metà agosto. Nessuna squadra si è ufficialmente fatta avanti, ma Cleveland sembra interessata a trovare un accordo con Valentine.

Nell’Ohio l’ex Bulls potrebbe infatti ricoprire un ruolo importante partendo dalla panchina come backup. Nel corso della sua carriera NBA Valentine ha fatto molta fatica a rimanere sano nel corso della stagione, e proprio gli infortuni hanno reso molto complicati i suoi cinque anni nella lega. Nell’ultima stagione, sotto la guida di Billy Donovan, Denzel ha avuto alcuni momenti positivi, ma è stato anche poco efficiente sul parquet. I suoi numeri di plus-minus (2.9) e win shares (0.032) sono tra i peggiori della sua carriera, e questa carta non gioca certamente a suo favore.

Ma, infortuni a parte, Denzel Valentine rimane comunque un giocatore con un discreto potenziale. In carriera ha tirato con il 39.4% dal campo e non bisogna dimenticare il suo tiro dall’arco nella sua migliore stagione, la 2017-18. In quell’anno, prima del problema al ginocchio sinistro che lo ha costretto all’operazione chirurgica, aveva infatti tirato con quasi il 39% da tre su 4.8 tentativi di media a partita.

