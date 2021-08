Mercato NBA, variazione nel contratto di Taj Gibson con i New York Knicks

Con l’ufficialità della permanenza di Taj Gibson nella Grande Mela sponda Knicks arrivano dettagli su alcune modifiche sostanziali nell’accordo tra le parti. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, l’ex Chicago Bulls e fedelissimo di Tom Thibodeau ha firmato un biennale dal valore complessivo di poco superiore ai 10 millioni di dollari.

Taj Gibson's deal with the Knicks has been restructured, agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN: Gibson will now sign a two-year, $10.1M deal to return to New York. He had originally agreed to a one-year deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2021