NBA, Evan Fournier attacca Kevin Durant sui social

Il tempo scivola verso una nuova stagione ma, nella calma delle vacanze, si accendono già le prime scintille di rivalità tra le franchigie newyorkesi. Evan Fournier, passato ai New York Knicks mettendo la firma su un contratto quadriennale, si è reso protagonista di una piccola frecciata indirizzata a un nemico gigante, parte integrante dei Brooklyn Nets: Kevin Durant.

Su Twitter, il cestista classe ’92 scrive di aver bisogno del miglior barbiere in città e un utente risponde in questo modo:

“Un ragazzo di nome Kevin. Si trova a Brooklyn. Ti ha già tagliato a Tokyo. Forse può farlo di nuovo?”

Di fronte a questa risposta Evan Fournier decide di non stare a guardare e controbattere con la stessa moneta, forse accennando ai problemi di calvizie del numero 7 dei Nets:

He needs a barber too — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 16, 2021

“Anche lui ha bisogno di un barbiere.”

La situazione nella Grande Mela si fa piccante e, certamente, non è destinata a evaporare. I due giocatori si sono già scontrati nel corso dei Playoff, quando Fournier commette fallo su KD e quest’ultimo risponde a tono. Più recentemente, essi si sono affrontati nella finale delle Olimpiadi dove il francese è rimasto inerme dinanzi ai 29 punti messi a segno da Durant. Punti che sono valsi la medaglia d’oro e una vittoria personale per l’americano in questo acceso duello.

