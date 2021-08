NBA, Jalen Green al veleno: “Non avrei mai voluto vivere a Detroit”

Jalen Green, la recente lottery pick dell’ultimo NBA Draft, ha finora dimostrato agli addetti ai lavori che gli Houston Rockets ci hanno visto lungo a chiamarlo con la seconda scelta assoluta.

Il talento messo in mostra nella Summer League –24.1 punti, 4.3 rimbalzi e 2.0 assist per lui nel torneo- è stato mortificato solo da un infortunio al ginocchio che gli ha impedito di concludere la competizione. Uno stop che però non ci ha privato dell’incontro tra i Rockets e i Pistons, squadra in cui è finito a militare Cade Cunningham, la prima scelta al Draft. Rullata dei texani, che si impongono 111-91, con Green che tocca i 25 punti e Cade dall’altra parte che si ferma a 20.

A proposito di questo incontro e dell’amarezza di non essere stato il primo giocatore chiamato al Draft, lo stesso Jalen ha risposto in maniera decisamente piccante:

“Volevo essere la scelta n.1, certo, ma per quanto riguarda la città non avrei voluto vivere a Detroit. Houston mi dava più sicurezza, lo sentivo come un ambiente accogliente. Detroit invece mi avrebbe dato l’impressione di essere alla bolla della G-League, dalla quale sono appena uscito. Nella bolla non c’è molto che tu possa fare se non andare in palestra. Non avevo molto tempo libero per me, a parte nel mio appartamento. Questa è la sensazione che avevo di Detroit. Non uscirei di casa, non c’è molto da fare in città. Solo andare in palestra e tornare a casa”