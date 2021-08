NBA, dagli States sicuri: “Charlotte adora LiAngelo Ball”

LiAngelo Ball, lo sappiamo, è uno che lavora sodo da sempre. Proprio per questo motivo sembra che gli Charlotte Hornets siano rimasti in qualche modo stupiti dal giocatore. LiAngelo si allena con loro da un mese prima che la Summer League iniziasse e una volta arrivato a Las Vegas il giocatore è sempre stato pronto a dare il suo contributo alla squadra. Ball è spesso uscito dalla panchina, giocando abbastanza bene, mostrando buona velocità con la palla e tanto volontà di difendere (1.5 palle rubate a partita). Jay Triano, assistant coach di Charlotte, ha commentato così:

Ball viaggia a 10.5 punti di media a partita e tirando con il 41.7% da 3, registrando un high score di 16 punti nel suo debutto in Summer League. Tutto sommato, cifre discrete. È chiara l’intenzione del terzo dei fratelli di Ball di giocarsi un posto in roster. Ad onor del vero, gli Hornets sono già completi, ma LiAngelo potrebbe sperare in un two-ways contract per poter quantomeno rimanere nel giro della franchigia di proprietà di Michael Jordan.

L’influenza di LaMelo potrebbe pesare, almeno per poter vedere suo fratello gravitare all’interno della G League. Altrimenti, si pensa che ci possa essere interesse anche da parte di altre franchigie. Il sentore comune, in ogni caso, rimane quello di sempre: deve ancora crescere per ottenere un contratto garantito in NBA.

Spoke w/#Hornets assistant coach Jay Triano, who said this of @LiAngeloBall: “Great kid. Love him. He was at the facility practicing everyday for two months to play in the Summer League. Shows a ton of character. He can shoot it, great feel, knack for scoring.”

