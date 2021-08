NBA, Nico Mannion: “Non sono un giocatore da two-way contract”

È notizia recente il trasferimento di Nico Mannion dai Golden State Warriors alla Virtus Bologna. L’obiettivo del cestista italiano è quello di tornare nella NBA in futuro, ma per il momento desidera giocare e trovare spazio in una squadra competitiva.

Gli Warriors avevano offerto a Mannion un altro two-way contract per la prossima stagione. Il giocatore ha così commentato la sua decisione:

“Mi sono chiesto: ‘Dove potrò migliorare? Dove giocherò di più?’ La scorsa stagione non ho giocato molto. Tuttavia ho condiviso il campo con giocatori del calibro di Stephen Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins, Kelly Oubre Jr. e Juan Toscano Anderson. Però, la cosa più importante per me è giocare con continuità.”

Mannion ha poi proseguito:

“Per questo motivo ho pensato tra me e me che sarebbe stato meglio andare a giocare da un’altra parte dove avrei trovato maggiore continuità. Avrei potuto firmare un altro two-way contract, ma penso di meritare un contratto garantito. Questa è l’occasione giusta per dimostrarlo.”

Staremo a vedere come proseguirà questa nuova avventura per il play azzurro, pronto eventualmente a tornare nella lega arricchito dal profilo cestistico.

