Mercato NBA, Lauri Markkanen sulla lista di diverse squadre: ecco quali

Secondo i reporter americani molte squadre sarebbero interessate alle prestazioni di Lauri Markkanen, il lungo finlandese in forza ai Chicago Bulls.

Il tiratore ha concluso la stagione in Illinois facendo registrare le statistiche più basse da quando è entrato nella lega quattro anni fa: 13.6 punti, 5.6 rimbalzi e 0.9 assist per Markkanen che, dopo l’arrivo di Nikola Vucevic alla trade deadline di marzo, ha anche perso la titolarità. Nonostante questo, la giovane età (24 anni) e il 40% abbondante con cui ha tirato da oltre l’arco nella stagione 2020/21 stanno facendo gola a molte franchigie NBA.

Bulls restricted free agent Lauri Markkanen tells Finnish journalist @AJ_Sipila he wants out of Chicago: “We have offers from several different teams. I want a fresh start to my NBA career somewhere else.”

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 6, 2021