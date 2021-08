NBA, Toni Kukoc verrà presentato da Michael Jordan alla cerimonia della Hall of Fame 2021

Toni Kukoc verrà introdotto nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame nella classe 2021, e sarà “presentato” da due esponenti di spicco dei Chicago Bulls anni ’90. Si tratta del proprietario della franchigia Jerry Reinsdorf, e del suo ex compagno di squadra Michael Jordan. La notizia è stata riportata da Marc Stein del New York Times.

I cosiddetti presentatori non terranno nessun discorso, ma si limiteranno ad accompagnare il giocatore sul palco della Hall of Fame. La cerimonia si terrà l’11 settembre al MassMutual Center di Springfild, ed oltre a Kukoc verranno introdotte anche altre leggende. Tra queste figurano: Chris Bosh, Paul Pierce, Ben Wallace, Chris Webber, Bill Russell (in veste di allenatore), Yolanda Griffith e Lauren Jackson dalla WNBA, gli allenatori Jay Wright e Rick Adelman.

Toni Kukoc e Michael Jordan hanno vinto insieme tre titoli NBA, nel 1996, 1997 e 1998. Kukoc arrivò in NBA proprio quando Michael Jordan si ritirò per la prima volta, nel 1993, e vestì la canotta dei Chicago Bulls per le successive 7 stagioni. In seguito giocò anche con Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks. In NBA ha vinto anche il premio di Sesto Uomo dell’Anno nel 1996.

Prima di approdare in NBA, Toni Kukoc ha giocato a Spalato e a Treviso. Con le due compagini ha vinto diversi trofei di alto livello, oltre ad aver ottenuto svariati premi individuali, affermandosi come uno dei migliori giocatori europei. Con la Nazionale jugoslava ha vinto l’argento alle Olimpiadi di Barcellona 1992, perdendo in finale contro il Dream Team di Michael Jordan.

