Il mercato NBA dei Los Angeles Lakers si è basato specialmente sull’arrivo di veterani importanti. Per fare qualche nome: Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Trevor Ariza e Dwight Howard. Addetti ai lavori e tifosi, però, hanno voluto mettere in evidenza la mancanza di ‘freschezza’ all’interno di un roster che conta diversi ultra-trentenni. Critiche che hanno già portato ad una prima reazione sui social da parte di LeBron James e che ora hanno trovato una nuova replica da Dwight Howard.

Il centro, alla sua terza avventura con i gialloviola, ha commentato in questa maniera la costruzione del roster californiano:

“Penso solo che se ci prendiamo cura di noi stessi fuori dal campo, se siamo disciplinati con la nostra solita etica del lavoro, dove faremo tutto il possibile per prenderci cura dei nostri corpi, dovremmo stare bene nel corso di una stagione. Siamo tutti arrivati ​ qui per un motivo. Non credo che arrivando in questa squadra ci rilasseremo. Abbiamo una grande opportunità davanti a noi”.

“Prima di tutto, penso che l’arrivo di Russell Westbrook sia stato sottovalutato. Penso che tutti noi, davvero, siamo stati sottovalutati. Ma so che ci apprezziamo l’un l’altro. Apprezziamo tutti ciò che ognuno di noi porterà in termini di qualità e talento a questo squadra.”

Howard, il quale compirà 36 anni il prossimo dicembre, è felice di vedere innesti importanti:

Howard, lo ricordiamo, ha già giocato insieme a James e Davis lo scorso ottobre 2020 con cui ha conquistato un titolo NBA all’interno della bolla di Orlando. Poi, l’offseason 2020 l’ha portato a Philadelphia, prima di tornare in California e promettere un nuovo anello al nativo di Akron. La squadra, stavolta, ha tanti nomi importanti:

“È qualcosa che è davvero difficile da immaginare. Immaginate di vederci tutti sul campo allo stesso tempo, non in una squadra All-Star, non nella squadra olimpica, non per una partita di beneficenza, ma per una stagione vera e propria. Sarà fantastico. Tutti i nostri ragazzi hanno fame. Vogliamo vincere. Vogliamo rimanere nella migliore forma possibile. Quindi penso che sarà una stagione fantastica… e sappiamo che c’è solo una missione da portare a termine: vincere un campionato.”