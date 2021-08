Mercato NBA, Omer Yurtseven rifirma con i Miami Heat

Tempo di ufficialità in casa Miami Heat: dopo aver dato il benvenuto a Markieff Morris e Kyle Lowry, la franchigia della Florida si è accordata anche per il rientro di Omer Yurtseven. Il front office degli Heat aveva rifiutato la team option sul contratto del giocatore per avere la massima flessibilità durate la free agency 2021. Terminati i movimenti importanti, Pat Riley ha dato l’ok per rifirmare Yurtseven sulla base di un biennale da 3.5 milioni di dollari complessivi.

Yurtseven è stato notato per la prima volta nella bolla della G-League con la canotta degli Oklahoma City Blue. In 14 partite ha registrato una media di 15.2 punti (62.6% dal campo e 38.1% dall’arco), 9.3 rimbalzi, 1.5 assist e 1.4 stoppate in 21.1 minuti sul parquet, compreso una partita monstre da 34 punti e 13 rimbalzi. È stato quindi ingaggiato alla fine della stagione dai Floridians e recentemente ha fatto una buona impressione anche nella Summer League, viaggiando con 26 punti e 13.5 rimbalzi nelle prime due partite messe in archivio.

The Miami Heat and Omer Yurtseven have agreed on 2 year deal according to Luke Glass who is the son of Keith Glass, Yurtseven's agent. In the 2 summer league games, Yurtseven has averaged 26 points and 13.5 rebounds. — Bobby Marks (@BobbyMarks42) August 6, 2021

