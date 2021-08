NBA, Trevor Ariza sui nuovi Lakers: “Qui c’è tanto talento, sarà fantastico”

Negli ultimi giorni c’è un gran parlare rispetto al nuovo roster dei Los Angeles Lakers. Gli arrivi di nomi importanti come quelli di Westbrook, Anthony e Howard hanno fatto però storcere il naso a tanti detrattori, i quali sottolineano l’anzianità di alcuni veterani. Tra questi figura anche Trevor Ariza, 36 anni, il quale ha svelato che 20 minuti dopo l’operazione chiusa dai Lakers con Westbrook, quest’ultimo ha iniziato a reclutare proprio Ariza per unirsi ai californiani.

L’ex ala dei Portland Trail Blazers non ci ha quindi pensato troppo, firmando un accordo con il front office gialloviola, riunendosi con Westbrook in quel di Los Angeles. Queste le parole di Ariza sul roster appena formatosi ai Lakers:

“Abbiamo giocato tutti per molto tempo. Abbiamo fatto tutti cose piuttosto sorprendenti essendo stati in campionato per così tanto tempo. Quindi vedere tutte queste menti cestistiche di primo livello che si riuniscono nella stessa squadra, penso che sarà fantastico. C’è tanto talento qui.”